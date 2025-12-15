https://1prime.ru/20251215/szhr-865547440.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Союз журналистов России (СЖР) задумывается о создании новых международных журналистских организаций с дружественными странами, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. Глава СЖР рассказал, что ранее при помощи международных журналистских организаций удавалось поддерживать коллег, а сейчас членство СЖР в Международной Федерации журналистов заморожено из-за создания отделений в четырех исторических регионах РФ. "Мы уже даже задумываемся о создании новых международных журналистских организаций для того, чтобы работать с коллегами из тех стран, которые стоят с нами на одних и тех же человеческих принципах", - рассказал Соловьев. Он отметил, что на эту тему уже прошло много встреч, переговоров, по результатам которых подписано соглашение с Ассоциацией прессы всей Латинской Америки. "Много работаем с Африкой. Работаем с Китаем, достаточно часто там бываем с некоторыми европейскими странами. Поэтому эта работа не спеша идет", - добавил Соловьев. Глава СЖР рассказал, что в настоящий момент нельзя надеяться на помощь международных журналистских организаций, так как они стараются не упоминать о российских журналистах вообще. "Вывод такой, что мы сейчас не можем защищать наших журналистов при поддержке Международной журналистской организации, западной. Мы можем только работать с теми коллегами, которые нас понимают, которые из тех стран, стоящих на тех же самых простых, нормальных, правильных человеческих принципах, как и Россия", - добавил Соловьев. Он также напомнил о докладе ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ. Соловьев рассказал, что после многочисленных обращений, собранных Союзом журналистов, доклад впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада.
