Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СЖР задумывается о создании новых международных журналистских организаций - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/szhr-865547440.html
СЖР задумывается о создании новых международных журналистских организаций
СЖР задумывается о создании новых международных журналистских организаций - 15.12.2025, ПРАЙМ
СЖР задумывается о создании новых международных журналистских организаций
Союз журналистов России (СЖР) задумывается о создании новых международных журналистских организаций с дружественными странами, сообщил РИА Новости председатель... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T07:00+0300
2025-12-15T07:06+0300
технологии
бизнес
россия
рф
африка
китай
юнеско
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865547440.jpg?1765771593
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Союз журналистов России (СЖР) задумывается о создании новых международных журналистских организаций с дружественными странами, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. Глава СЖР рассказал, что ранее при помощи международных журналистских организаций удавалось поддерживать коллег, а сейчас членство СЖР в Международной Федерации журналистов заморожено из-за создания отделений в четырех исторических регионах РФ. "Мы уже даже задумываемся о создании новых международных журналистских организаций для того, чтобы работать с коллегами из тех стран, которые стоят с нами на одних и тех же человеческих принципах", - рассказал Соловьев. Он отметил, что на эту тему уже прошло много встреч, переговоров, по результатам которых подписано соглашение с Ассоциацией прессы всей Латинской Америки. "Много работаем с Африкой. Работаем с Китаем, достаточно часто там бываем с некоторыми европейскими странами. Поэтому эта работа не спеша идет", - добавил Соловьев. Глава СЖР рассказал, что в настоящий момент нельзя надеяться на помощь международных журналистских организаций, так как они стараются не упоминать о российских журналистах вообще. "Вывод такой, что мы сейчас не можем защищать наших журналистов при поддержке Международной журналистской организации, западной. Мы можем только работать с теми коллегами, которые нас понимают, которые из тех стран, стоящих на тех же самых простых, нормальных, правильных человеческих принципах, как и Россия", - добавил Соловьев. Он также напомнил о докладе ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ. Соловьев рассказал, что после многочисленных обращений, собранных Союзом журналистов, доклад впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада.
рф
африка
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, африка, китай, юнеско
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, АФРИКА, КИТАЙ, ЮНЕСКО
07:00 15.12.2025 (обновлено: 07:06 15.12.2025)
 
СЖР задумывается о создании новых международных журналистских организаций

СЖР планирует создать международные журналистские организации с дружественными странами

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Союз журналистов России (СЖР) задумывается о создании новых международных журналистских организаций с дружественными странами, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
Глава СЖР рассказал, что ранее при помощи международных журналистских организаций удавалось поддерживать коллег, а сейчас членство СЖР в Международной Федерации журналистов заморожено из-за создания отделений в четырех исторических регионах РФ.
"Мы уже даже задумываемся о создании новых международных журналистских организаций для того, чтобы работать с коллегами из тех стран, которые стоят с нами на одних и тех же человеческих принципах", - рассказал Соловьев.
Он отметил, что на эту тему уже прошло много встреч, переговоров, по результатам которых подписано соглашение с Ассоциацией прессы всей Латинской Америки.
"Много работаем с Африкой. Работаем с Китаем, достаточно часто там бываем с некоторыми европейскими странами. Поэтому эта работа не спеша идет", - добавил Соловьев.
Глава СЖР рассказал, что в настоящий момент нельзя надеяться на помощь международных журналистских организаций, так как они стараются не упоминать о российских журналистах вообще.
"Вывод такой, что мы сейчас не можем защищать наших журналистов при поддержке Международной журналистской организации, западной. Мы можем только работать с теми коллегами, которые нас понимают, которые из тех стран, стоящих на тех же самых простых, нормальных, правильных человеческих принципах, как и Россия", - добавил Соловьев.
Он также напомнил о докладе ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие журналисты РФ. Соловьев рассказал, что после многочисленных обращений, собранных Союзом журналистов, доклад впервые не был одобрен, несмотря на давление Запада.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФАФРИКАКИТАЙЮНЕСКО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала