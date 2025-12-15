Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект об уточнении требований к самозанятым таксистам
2025-12-15T18:34+0300
2025-12-15T18:34+0300
бизнес
россия
вячеслав володин
госдума
минпромторг
уаз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_0:263:3171:2047_1920x0_80_0_0_d2e4ca55513fe6162f9ca46608d0ed9c.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых водителей в реестре такси, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Совет Государственной думы определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых в реестре такси. Поправки в законодательство были подготовлены депутатами на основе обращений граждан, которые работают в сфере пассажирских перевозок на своих личных автомобилях", - сказал Володин журналистам. В соответствии с законопроектом предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту - 25% от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси. В тексте законопроекта уточняется, что автомобили будут включаться в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц, такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Как ранее отмечал Володин, данное решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации. Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. В свою очередь Минпромторг России в начале октября 2025 года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
бизнес, россия, вячеслав володин, госдума, минпромторг, уаз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Минпромторг, УАЗ, Lada Vision 4x4
18:34 15.12.2025
 
Госдума рассмотрит проект об уточнении требований к самозанятым таксистам

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об учете авто самозанятых в реестре такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых водителей в реестре такси, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых в реестре такси. Поправки в законодательство были подготовлены депутатами на основе обращений граждан, которые работают в сфере пассажирских перевозок на своих личных автомобилях", - сказал Володин журналистам.
В соответствии с законопроектом предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту - 25% от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси.
В тексте законопроекта уточняется, что автомобили будут включаться в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц, такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года.
Как ранее отмечал Володин, данное решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.
Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
В свою очередь Минпромторг России в начале октября 2025 года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
БизнесРОССИЯВячеслав ВолодинГосдумаМинпромторгУАЗLada Vision 4x4
 
 
