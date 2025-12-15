https://1prime.ru/20251215/torgovlya-865571803.html

ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

15.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в... | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в январе-октябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 101,5 млрд долларов США с 109,6 млрд долларов США в январе – октябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.

