ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в январе-октябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 101,5 млрд долларов США с 109,6 млрд долларов США в январе – октябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
16:25 15.12.2025
 
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в январе-октябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 101,5 млрд долларов США с 109,6 млрд долларов США в январе – октябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
Минфин и ЦБ договорились о расчетах в криптовалюте во внешней торговле
21 октября, 17:40
 
