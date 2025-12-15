https://1prime.ru/20251215/torgovlya-865571803.html
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России - 15.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T16:25+0300
2025-12-15T16:25+0300
2025-12-15T16:25+0300
россия
финансы
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2025 года снизилось до 101,5 миллиарда долларов с 109,6 миллиарда долларов в январе-октябре 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 101,5 млрд долларов США с 109,6 млрд долларов США в январе – октябре 2024 года: экспорт товаров снизился более существенно по сравнению с импортом", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251021/minfin-863779290.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сша, рф
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России
ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами в январе-октябре снизился до $101,5 млрд