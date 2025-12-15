https://1prime.ru/20251215/tramp-865573248.html

Завод "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump при условии интереса со стороны правообладателя торговой марки, ему было направлено соответствующее предложение, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ПАО "АГК" (материнская компания КЛВЗ "Кристалл") Павел Победкин. Ранее, 12 декабря, в базе Роспатента была опубликована заявка от завода на регистрацию товарного знака Trump, с ней ознакомился корреспондент РИА Новости. Согласно данным она была подана 11 декабря. Под брендом могут выпускаться алкоголь, в том числе виски и водка, а также безалкогольные напитки. "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" действительно подал заявку в Роспатент, связанную с товарным знаком Trump. Это произошло в рамках нашей работы над регистрацией бренда Trumplin: при экспертизе нам была противопоставлена марка Trump в 33-м классе", - сказал Победкин. По его словам, представители компании обратили внимание, что алкогольная продукция под брендом Trump в России фактически не продается. Кроме того, в течение нескольких лет на рынке не было коммерческого использования этого товарного знака в алкогольной категории. Это означает, что по закону есть основания для его аннулирования по соответствующим классам. "При этом мы пошли не только по юридическому пути. Мы направили официальное письмо правообладателю бренда с предложением обсудить возможные варианты сотрудничества. В частности, предложили рассмотреть лицензионную модель или запуск совместного производства на мощностях КЛВЗ "Кристалл". Мы готовы выступить контрактной площадкой для выпуска продукции под этим брендом", - добавил Победкин. Он отметил, что конфликта или попытки присвоить бренд нет, речь идет о работе в рамках правовых норм. Так, либо бренд освобождается в установленном порядке, либо стороны находят формат совместного проекта, если к нему есть взаимный интерес.

