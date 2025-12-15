https://1prime.ru/20251215/tramp-865578110.html
Эксперт оценила шансы завода "Кристалл" на регистрацию бренда Trump
Эксперт оценила шансы завода "Кристалл" на регистрацию бренда Trump - 15.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила шансы завода "Кристалл" на регистрацию бренда Trump
Шансы на успешную регистрацию обозначения Trump для алкогольной и безалкогольной продукции крайне низкие, так как оно схоже с фамилией действующего президента... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T20:22+0300
2025-12-15T20:22+0300
2025-12-15T20:22+0300
бизнес
кристалл
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/99/839199956_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_aa682bddca0ba9dab86834894c578ef3.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Шансы на успешную регистрацию обозначения Trump для алкогольной и безалкогольной продукции крайне низкие, так как оно схоже с фамилией действующего президента США Дональда Трампа, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Ранее, 12 декабря, в базе Роспатента была опубликована заявка от Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) "Кристалл" на регистрацию товарного знака Trump, с ней ознакомился корреспондент РИА Новости. Согласно данным, она была подана 11 декабря. Под брендом могут выпускаться алкоголь, в том числе виски и водка, а также безалкогольные напитки. Ранее в понедельник председатель совета директоров ПАО "АГК" (материнская компания КЛВЗ "Кристалл") Павел Победкин рассказал РИА Новости, что завод "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump при условии интереса со стороны правообладателя торговой марки, ему было направлено соответствующее предложение. "Шансы на успешную регистрацию обозначения Trump для алкогольных и безалкогольных напитков крайне низкие, поскольку это обозначение воспроизводит фамилию действующего президента США", - сказала Акиншина. По ее словам, в действующей практике уже есть косвенное подтверждение: в ноябре 2025 года Роспатент вынес уведомление о результатах проверки соответствия по заявке для обуви и перчаток, где также использовалось обозначение Trump. "Мы, безусловно, не видим конкретные основания для отказа, но можем полагать, что он, скорее всего, в том числе связан с воспроизведением фамилии президента", - заключила она.
https://1prime.ru/20251215/tramp-865573248.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/99/839199956_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_774f6c735bc76f0dad5c036f095531f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, кристалл, роспатент
Бизнес, Кристалл, Роспатент
Эксперт оценила шансы завода "Кристалл" на регистрацию бренда Trump
Акиншина: шансы на регистрацию обозначения Trump для алкогольной продукции крайне низкие
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Шансы на успешную регистрацию обозначения Trump для алкогольной и безалкогольной продукции крайне низкие, так как оно схоже с фамилией действующего президента США Дональда Трампа, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Ранее, 12 декабря, в базе Роспатента была опубликована заявка от Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) "Кристалл" на регистрацию товарного знака Trump, с ней ознакомился корреспондент РИА Новости. Согласно данным, она была подана 11 декабря. Под брендом могут выпускаться алкоголь, в том числе виски и водка, а также безалкогольные напитки.
Ранее в понедельник председатель совета директоров ПАО "АГК" (материнская компания КЛВЗ "Кристалл")
Павел Победкин рассказал РИА Новости, что завод "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump при условии интереса со стороны правообладателя торговой марки, ему было направлено соответствующее предложение.
"Шансы на успешную регистрацию обозначения Trump для алкогольных и безалкогольных напитков крайне низкие, поскольку это обозначение воспроизводит фамилию действующего президента США", - сказала Акиншина.
По ее словам, в действующей практике уже есть косвенное подтверждение: в ноябре 2025 года Роспатент
вынес уведомление о результатах проверки соответствия по заявке для обуви и перчаток, где также использовалось обозначение Trump.
"Мы, безусловно, не видим конкретные основания для отказа, но можем полагать, что он, скорее всего, в том числе связан с воспроизведением фамилии президента", - заключила она.
Завод "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump