На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия - 15.12.2025
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия
Кипрский журналист Алекс Христофору подверг резкой критике требование Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности как условии завершения... | 15.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору подверг резкой критике требование Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности как условии завершения конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский готов отказаться от НАТО ради обязательных гарантий безопасности от США, Европы, Канады и Японии. Другими словами: "мы откажемся от НАТО, но только если вы предоставите нам поддержку НАТО + Японии", — отметил он.Журналист также подчеркнул, что, по его мнению, подобные формальные уступки не способны ввести кого-либо в заблуждение.Накануне глава киевского режима допустил возможность отказа от курса на вступление в Североатлантический альянс в качестве компромиссного шага. При этом он уточнил, что это возможно лишь при условии получения гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия
