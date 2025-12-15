Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия - 15.12.2025, ПРАЙМ
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия
2025-12-15T23:05+0300
2025-12-15T23:05+0300
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
ес
мид
владимир путин
марк рютте
запад
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору подверг резкой критике требование Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности как условии завершения конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский готов отказаться от НАТО ради обязательных гарантий безопасности от США, Европы, Канады и Японии. Другими словами: "мы откажемся от НАТО, но только если вы предоставите нам поддержку НАТО + Японии", — отметил он.Журналист также подчеркнул, что, по его мнению, подобные формальные уступки не способны ввести кого-либо в заблуждение.Накануне глава киевского режима допустил возможность отказа от курса на вступление в Североатлантический альянс в качестве компромиссного шага. При этом он уточнил, что это возможно лишь при условии получения гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
украина
сша
запад
в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, ес, мид, владимир путин, марк рютте, запад
В мире, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, МИД, Владимир Путин, Марк Рютте, ЗАПАД
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору подверг резкой критике требование Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности как условии завершения конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X.
"Зеленский готов отказаться от НАТО ради обязательных гарантий безопасности от США, Европы, Канады и Японии. Другими словами: "мы откажемся от НАТО, но только если вы предоставите нам поддержку НАТО + Японии", — отметил он.
Журналист также подчеркнул, что, по его мнению, подобные формальные уступки не способны ввести кого-либо в заблуждение.
Накануне глава киевского режима допустил возможность отказа от курса на вступление в Североатлантический альянс в качестве компромиссного шага. При этом он уточнил, что это возможно лишь при условии получения гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
В миреУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийНАТОЕСМИДВладимир ПутинМарк РюттеЗАПАД
 
 
