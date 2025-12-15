Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей - 15.12.2025
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей - 15.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей
Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:41+0300
2025-12-15T10:41+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. "Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не принят к рассмотрению.
10:41 15.12.2025
 
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей

Иск ЦБ к депозитарию Euroclear на 18 трлн рублей поступил в суд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Здание Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
"Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не принят к рассмотрению.
В Euroclear отреагировали на сообщения об иске Банка России
12 декабря, 13:18
 
