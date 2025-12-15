https://1prime.ru/20251215/tsb-865554043.html

ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей

ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. "Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не принят к рассмотрению.

