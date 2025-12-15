ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса

https://1prime.ru/20251215/tsb-865571940.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре снизилось в 1,4 раза, до 37,1 миллиарда долларов с 52,7 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе – октябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 37,1 млрд долларов США с 52,7 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года в равной мере за счет снижения профицита торгового баланса и увеличения дефицита баланса услуг при устойчивом дефиците первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.
