В России изменят принцип определения начальной цены изъятых сельхозземель
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий подход к определению начальной цены земельных участков сельхозназначения, которые были изъяты и выставлены на публичные торги, что позволит снизить расходы на их приобретение, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на совершенствование процесса вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, повышение их рационального использования и снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты. Согласно документу, начальная цена изъятого земельного участка сельхозназначения на публичных торгах будет устанавливаться в размере его кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению на дату публикации извещения о торгах. Начальной ценой изъятого сельхозучастка на публичных торгах ранее признавалась его рыночная стоимость или кадастровая стоимость, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее, чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении торгов. При этом оценка рыночной стоимости такого участка может проводиться по инициативе любого лица, в том числе того, у кого он изымается из-за неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства. Но зачастую рыночная стоимость изымаемого сельхозучастка существенно выше его кадастровой стоимости, что делает затруднительным его приобретение на публичных торгах, указывается в пояснительной записке. Кроме того, реализация на торгах изъятого сельхозучастка может увеличивать нагрузку на региональные и местные бюджеты из-за законодательного закрепления права органов местного самоуправления и обязанности органов госвласти субъектов РФ приобрести такой участок в случае признания торгов несостоявшимися. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
