https://1prime.ru/20251215/tsru-865545174.html

NYT: утерянный ЦРУ ядерный аппарат ставит под угрозу жизни миллионов людей

NYT: утерянный ЦРУ ядерный аппарат ставит под угрозу жизни миллионов людей - 15.12.2025, ПРАЙМ

NYT: утерянный ЦРУ ядерный аппарат ставит под угрозу жизни миллионов людей

Плутониевый генератор, который был утерян ЦРУ в 1965 году во время секретной операции в Гималаях, может стать причиной загрязнения вод Ганга или использоваться... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T05:31+0300

2025-12-15T05:31+0300

2025-12-15T05:33+0300

технологии

сша

китай

цру

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75574/24/755742492_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_591bcd2526988d6cc276e74329959db9.jpg

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Плутониевый генератор, который был утерян ЦРУ в 1965 году во время секретной операции в Гималаях, может стать причиной загрязнения вод Ганга или использоваться для создания грязной атомной бомбы, сообщает The New York Times. "В 1965 году США планировали шпионить за Китаем, который только что взорвал атомную бомбу. ЦРУ отправило альпинистов установить 22-килограммовое ядерное устройство, чтобы прослушивать китайский центр управления полетами. <…> После внезапного наступления непогоды американцы бросили ядерное устройство. <…> С тех пор его никто не видел", — напоминает издание.Молчание Вашингтона о пропаже ядерного элемента, по мнению экспертов, вызывает серьезные опасения, что кто-то может найти это устройство и использовать для изготовления грязной атомной бомбы."После того, как 60 лет назад на вершине той горы американцы потеряли его, они до сих пор отказываются признать, что что-либо вообще произошло. <…> Неясно, насколько это будет опасно. Однако ядерные элементы могут быть найдены и использованы для создания "грязной бомбы", — говорится в тексте.Кроме того, по мнению авторов, утерянное ядерное устройство представляет угрозу для индийского населения, которое опасается попадания радиоактивных веществ в священный Ганг."Жители отдаленных поселений высоко в Гималаях, защитники окружающей среды и политики опасаются, что ядерное устройство может упасть в ледяной ручей и стать источником утечки радиоактивных материалов в верховьях Ганга — самой священной реки Индии и жизненно важной артерии для сотен миллионов людей", — предупреждает издание.Плутониевая миссия на Нанда-Деви была совместной операцией Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Индийского разведывательного бюро по наблюдению за ядерными программами в китайской провинции Синьцзян. В октябре 1965 года на одноименной вершине в Гималаях проводилась операция по установке станции дистанционного зондирования с ядерным двигателем. Из-за сильной снежной бури, радиоизотопный термоэлектрический генератор, работающий на плутонии, был утерян.В 1978 году информация об этой операции проникла в СМИ. Вскоре индийские депутаты подняли этот вопрос в парламенте, вынуждая премьер-министра дать официальное заявление. С тех пор в окрестностях Нанда-Деви периодически проводится мониторинг окружающей среды для выявления радиационного заражения.

https://1prime.ru/20250226/tsru-855279249.html

https://1prime.ru/20231011/841952327.html

сша

китай

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, китай, цру, вашингтон