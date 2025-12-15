Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море
АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Обеспечение безопасного судоходства и транспортировки энергоресурсов в Черном море станет одной из ключевых тем заседания кабинета министров Турции, которое пройдет в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.
Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в пределах исключительной экономической зоны страны.
"На заседании будет уделено особое внимание безопасности торговых судов, вопросам транспортировки энергоресурсов, а также рискам, связанным с морскими перевозками", - уточнил собеседник агентства.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.