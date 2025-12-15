Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море - 15.12.2025
Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море
Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море - 15.12.2025, ПРАЙМ
Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море
Обеспечение безопасного судоходства и транспортировки энергоресурсов в Черном море станет одной из ключевых тем заседания кабинета министров Турции, которое... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T08:33+0300
2025-12-15T08:33+0300
АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Обеспечение безопасного судоходства и транспортировки энергоресурсов в Черном море станет одной из ключевых тем заседания кабинета министров Турции, которое пройдет в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре. Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в пределах исключительной экономической зоны страны. &quot;На заседании будет уделено особое внимание безопасности торговых судов, вопросам транспортировки энергоресурсов, а также рискам, связанным с морскими перевозками&quot;, - уточнил собеседник агентства.Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства. Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
08:33 15.12.2025
 
Турция обсудит безопасность судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Обеспечение безопасного судоходства и транспортировки энергоресурсов в Черном море станет одной из ключевых тем заседания кабинета министров Турции, которое пройдет в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.
Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в пределах исключительной экономической зоны страны.

"На заседании будет уделено особое внимание безопасности торговых судов, вопросам транспортировки энергоресурсов, а также рискам, связанным с морскими перевозками", - уточнил собеседник агентства.

Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
СМИ: Киев стоит за атаками дронов на два танкера у побережья Турции
1 декабря, 00:39
 
Мировая экономика Черное море ТУРЦИЯ Анкара Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков Мария Захарова
 
 
