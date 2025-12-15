https://1prime.ru/20251215/vb-865555239.html

Сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear составляет треть ВВП Бельгии

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сумма иска Банка России к депозитарию Euroclear, находящемуся в Бельгии, по величине составляет треть бельгийского ВВП, оценило РИА Новости по данным Всемирного банка. Банк России в пятницу сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ранее в понедельник, сумма иска превысила 18 триллионов рублей. По текущему курсу эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов. Это всего втрое меньше бельгийского ВВП за прошлый год - 664,6 миллиарда долларов. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды. А Банк России рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах. В пятницу Банк России также опубликовал общее заявление в отношении планов Еврокомиссии по поводу использования его активов. Регулятор заявил, что эти планы незаконны, противоречат международному праву и нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России также оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.

