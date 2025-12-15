Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ назвали наиболее распространенную схему мошенничества с пенсионерами - 15.12.2025, ПРАЙМ
В ВТБ назвали наиболее распространенную схему мошенничества с пенсионерами
В ВТБ назвали наиболее распространенную схему мошенничества с пенсионерами - 15.12.2025, ПРАЙМ
В ВТБ назвали наиболее распространенную схему мошенничества с пенсионерами
Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия, вторая популярная... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T07:27+0300
2025-12-15T07:55+0300
финансы
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_0:46:2481:1441_1920x0_80_0_0_f7d29d26518f2c9fd24c7b4fa2a64008.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия, вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. С января по ноябрь 2025 года ВТБ компенсировал пенсионным клиентам банка около 200 миллионов рублей в рамках бесплатного страхования, которое защищает их счета и карты ВТБ от основных видов мошенничества. "Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия. Мошенники звонят по телефону или связываются через мессенджеры, под различными предлогами убеждая клиентов перевести деньги на "безопасный" счет или передать их на хранение "надежным" людям", - говорится в сообщении. Вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения (ПО). Чаще всего оно маскируется под популярные приложения: государственные и медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг и банковские сервисы, отмечает ВТБ. Мошенники сообщают о необходимости установить новое приложение, в результате чего получают полный доступ к банковским счетам, предупреждает банк. Программа бесплатного страхования пенсионеров действует в ВТБ с 2021 года и распространяется на клиентов, получающих пенсию в банке. За это время банк возместил пострадавшим клиентам около 600 миллионов рублей. Страхование покрывает случаи, связанные с переходом на фишинговые сайты, переводами средств под влиянием обмана, хищением данных карты, установкой вредоносного ПО, а также кражей наличных, снятых в банкомате.
финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
07:27 15.12.2025 (обновлено: 07:55 15.12.2025)
 
В ВТБ назвали наиболее распространенную схему мошенничества с пенсионерами

ВТБ назвал социальную инженерию наиболее распространенной схемой мошенничества

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПенсионер
Пенсионер - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Пенсионер. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия, вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
С января по ноябрь 2025 года ВТБ компенсировал пенсионным клиентам банка около 200 миллионов рублей в рамках бесплатного страхования, которое защищает их счета и карты ВТБ от основных видов мошенничества.
"Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия. Мошенники звонят по телефону или связываются через мессенджеры, под различными предлогами убеждая клиентов перевести деньги на "безопасный" счет или передать их на хранение "надежным" людям", - говорится в сообщении.
Вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения (ПО). Чаще всего оно маскируется под популярные приложения: государственные и медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг и банковские сервисы, отмечает ВТБ. Мошенники сообщают о необходимости установить новое приложение, в результате чего получают полный доступ к банковским счетам, предупреждает банк.
Программа бесплатного страхования пенсионеров действует в ВТБ с 2021 года и распространяется на клиентов, получающих пенсию в банке. За это время банк возместил пострадавшим клиентам около 600 миллионов рублей. Страхование покрывает случаи, связанные с переходом на фишинговые сайты, переводами средств под влиянием обмана, хищением данных карты, установкой вредоносного ПО, а также кражей наличных, снятых в банкомате.
 
