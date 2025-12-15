Wildberries опроверг запуск сервиса такси в России

https://1prime.ru/20251215/wildberries-865556307.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Компания Wildberries&Russ пока не планирует запускать сервис такси в России - она сосредоточена на тестировании проекта в других странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании. Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы. "Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах - Беларуси и Узбекистане", - сказали в пресс-службе. В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
