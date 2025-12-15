Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries опроверг запуск сервиса такси в России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Wildberries опроверг запуск сервиса такси в России
Wildberries опроверг запуск сервиса такси в России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Wildberries опроверг запуск сервиса такси в России
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Компания Wildberries&amp;Russ пока не планирует запускать сервис такси в России - она сосредоточена на тестировании проекта в других странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании. Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы. "Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах - Беларуси и Узбекистане", - сказали в пресс-службе. В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
11:28 15.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРеклама Wildberries
Реклама Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Реклама Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Компания Wildberries&Russ пока не планирует запускать сервис такси в России - она сосредоточена на тестировании проекта в других странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.
"Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах - Беларуси и Узбекистане", - сказали в пресс-службе.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Aurus Cashmere потребовал от Wildberries 1,2 миллиарда рублей
8 декабря, 11:19
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала