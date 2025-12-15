Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош" - 15.12.2025
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош" - 15.12.2025, ПРАЙМ
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"
Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T16:00+0300
2025-12-15T16:00+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости подтвердили, что ритейлер вошел в состав РВБ, соглашение о приобретении компании было достигнуто в ходе реализации стратегического партнерства. "Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей "Рив Гош" позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия", - говорится в комментарии компании. В сентябре объединенная компания Wildberries & Russ и "Рив Гош" договорились о стратегическом партнерстве - ритейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе. На старте к сервису была подключена вся сеть из 252 магазинов, в том числе крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и многие другие.
16:00 15.12.2025
 
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"

Компания Wildberries Russ стала владельцем 100% доли ритейлера "Рив Гош"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ.
В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости подтвердили, что ритейлер вошел в состав РВБ, соглашение о приобретении компании было достигнуто в ходе реализации стратегического партнерства.
"Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей "Рив Гош" позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия", - говорится в комментарии компании.
В сентябре объединенная компания Wildberries & Russ и "Рив Гош" договорились о стратегическом партнерстве - ритейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе. На старте к сервису была подключена вся сеть из 252 магазинов, в том числе крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и многие другие.
Wildberries запустит крупнейший в Узбекистане логистический центр
3 декабря, 12:46
 
