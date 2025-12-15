https://1prime.ru/20251215/wildberries-865570714.html
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош" - 15.12.2025, ПРАЙМ
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"
Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T16:00+0300
2025-12-15T16:00+0300
2025-12-15T16:00+0300
бизнес
москва
московская область
санкт-петербург
рив гош
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ. В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости подтвердили, что ритейлер вошел в состав РВБ, соглашение о приобретении компании было достигнуто в ходе реализации стратегического партнерства. "Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей "Рив Гош" позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия", - говорится в комментарии компании. В сентябре объединенная компания Wildberries & Russ и "Рив Гош" договорились о стратегическом партнерстве - ритейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе. На старте к сервису была подключена вся сеть из 252 магазинов, в том числе крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и многие другие.
https://1prime.ru/20251203/manturov-865164266.html
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b32524b4525fc66a204128ecfa04a1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, московская область, санкт-петербург, рив гош, wildberries
Бизнес, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Рив Гош, Wildberries
Wildberries стала владельцем ретейлера "Рив Гош"
Компания Wildberries Russ стала владельцем 100% доли ритейлера "Рив Гош"