Курс юаня снизился на открытии торгов до 11,22 рубля
15.12.2025
Курс юаня снизился на открытии торгов до 11,22 рубля
Курс китайской валюты после легкого роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после легкого роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,22 рубля. Минутами ранее юань дорожал до 11,26 рубля.
