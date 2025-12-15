https://1prime.ru/20251215/yuan-865552039.html

Курс юаня снизился на открытии торгов до 11,22 рубля

Курс юаня снизился на открытии торгов до 11,22 рубля - 15.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снизился на открытии торгов до 11,22 рубля

Курс китайской валюты после легкого роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после легкого роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,22 рубля. Минутами ранее юань дорожал до 11,26 рубля.

