Курс юаня на Московской бирже обретает стабильность в понедельник
Курс китайской валюты к рублю после сильного роста прошлой недели обретает стабильность в понедельник, следует из данных Московской биржи. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:46+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после сильного роста прошлой недели обретает стабильность в понедельник, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.19 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,23 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,19-11,26 рубля. При этом за прошлую неделю курс юаня вырос на 46 копеек (или на 4,27%). "На этой неделе ждём боковое движение курсовых котировок, при сохранении их повышенной волатильности. До конца года также прогнозируем сохранение баланса спроса и предложения валюты в текущем торговом диапазоне (11-11,5 рубля за юань)", - отмечает Денис Попов из ПСБ. "Однако к концу декабря допускаем тяготение курса к нижней границе этого коридора за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (29 декабря)", - добавляет он. Среднесрочный период доминирования продавцов валюты на российском рынке ещё не подошёл к концу, подчёркивает аналитик.
