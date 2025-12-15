https://1prime.ru/20251215/yuan-865578268.html
Юань на Мосбирже завершил торги ростом
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
рынок
торги
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 11,28 рубля.
Новости
