МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 11,28 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent к 19.03 мск дешевел на 1,11%, до 60,43 доллара за баррель. Противоположные силы Юань по итогам понедельника вырос на 0,38%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,19-11,29 рубля. "На курс действуют противоположные силы. С одной стороны, по мере приближения праздников все выше становится спрос на импорт и валюту. Одновременно сокращаются поступления от сырьевого экспорта. Ключевая ставка ЦБ на этой неделе, вероятнее всего, опустится до 16%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". С другой стороны, рубль получает поддержку от ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу, которые в декабре в 1,6 раза выросли в сравнении с предыдущим месячным периодом, отметил Шепелев. "Ослабление рубля пока встало "на паузу" даже на фоне снизившихся цен на нефть и усилившихся в последнее время ожиданий более мягких исходов пятничного заседания ЦБ РФ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару – 79-81, к юаню – 11,1-11,4 рубля, говорит Шепелев. Во вторник, вероятно, валютный рынок продолжит пребывать в ожидании новых драйверов, курс юаня к рублю может остаться внутри диапазона 11,15-11,3 рубля, считает Григорьев.
рынок, "бкс мир инвестиций"
Рынок, "БКС Мир инвестиций"
22:05 15.12.2025
 
Курс юаня подрос к рублю в начале недели

Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 4 копейки и составил 11,28 рубля

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 11,28 рубля.
Февральский фьючерс нефти марки Brent к 19.03 мск дешевел на 1,11%, до 60,43 доллара за баррель.

Противоположные силы

Юань по итогам понедельника вырос на 0,38%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,19-11,29 рубля.
"На курс действуют противоположные силы. С одной стороны, по мере приближения праздников все выше становится спрос на импорт и валюту. Одновременно сокращаются поступления от сырьевого экспорта. Ключевая ставка ЦБ на этой неделе, вероятнее всего, опустится до 16%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
С другой стороны, рубль получает поддержку от ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу, которые в декабре в 1,6 раза выросли в сравнении с предыдущим месячным периодом, отметил Шепелев.
"Ослабление рубля пока встало "на паузу" даже на фоне снизившихся цен на нефть и усилившихся в последнее время ожиданий более мягких исходов пятничного заседания ЦБ РФ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару – 79-81, к юаню – 11,1-11,4 рубля, говорит Шепелев.
Во вторник, вероятно, валютный рынок продолжит пребывать в ожидании новых драйверов, курс юаня к рублю может остаться внутри диапазона 11,15-11,3 рубля, считает Григорьев.
