https://1prime.ru/20251215/yuani-865572250.html

Курс юаня к рублю стабилизируется после сильного роста

Курс юаня к рублю стабилизируется после сильного роста - 15.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю стабилизируется после сильного роста

Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник стабилизируется после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой неделе, следует из... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T16:49+0300

2025-12-15T16:49+0300

2025-12-15T16:49+0300

рынок

рф

сша

банк россия

ук альфа-капитал

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник стабилизируется после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.29 мск стабилизировался около 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,83 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,102 против 7,047 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,23 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже в понедельник стабилизируется около уровней, достигнутых в результате сильного роста прошлой недели. Курс за этот период вырос на 46 копеек (или на 4,27%) - в район максимума с 20 ноября. Игроки рынка взяли передышку. "Рубль за прошлую неделю заметно ослабел. Позитивный эффект от заметно выросших продаж валюты Банком России теперь компенсируется более низким ее предложением со стороны экспортеров", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,33% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.32 мск падала на 0,2%, до 61 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,3 пункта. Прогнозы Расстановка сил на валютном рынке выглядит достаточно сбалансированной, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Доллар держится в диапазоне 78-80 рублей. Решение Центробанка по ключевой ставке в пятницу станет важным ориентиром для оценки траектории российской валюты на старте 2026 года. Если регулятор пойдет на ее снижение, это может немного ослабить рубль, но одновременно даст сигнал о прогрессе в борьбе с инфляцией", - добавляет он. В целом же курс юаня на Мосбирже пока может задержаться в диапазоне в 11,15-11,4 рубля, оценивает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20251208/ekonomika-865340419.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, банк россия, ук альфа-капитал, мосбиржа