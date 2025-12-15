Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/zapad-865546143.html
"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией
"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией
Проведение мирных переговоров по Украине без учета мнения России превращает их в иллюзию дипломатию, превращая их в своего рода политический цирк, заявил... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:51+0300
2025-12-15T05:51+0300
мировая экономика
москва
владимир зеленский
мид рф
владимир путин
сергей лавров
запад
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проведение мирных переговоров по Украине без учета мнения России превращает их в иллюзию дипломатию, превращая их в своего рода политический цирк, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале."Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу. &lt;…&gt; Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк &lt;…&gt; европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса", — рассказал эксперт.В качестве примера такой бутафорской дипломатии он привел действия Владимира Зеленского. Делая громкие заявления о готовности к диалогу с Москвой, Зеленский фактически не продвигается к разрешению ситуации."Зеленский, которого убедили европейские друзья, сейчас говорит "да" (На мирные предложения Трампа. — Прим. Ред.), когда на самом деле имеет в виду "нет". В реальности Зеленский не готов сдвинуться ни на дюйм. Он вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм", — резюмировал Меркурис.Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, сообщил о готовности Кремля обсуждать с Украиной политические аспекты выхода из кризиса и работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва так и не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, которое российская сторона предложила во время третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.Кроме того, именно Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
https://1prime.ru/20251214/zelenskiy-865522517.html
https://1prime.ru/20251214/ssha-865522707.html
москва
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, москва, владимир зеленский, мид рф, владимир путин, сергей лавров, запад, украина, россия
Мировая экономика, МОСКВА, Владимир Зеленский, МИД РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
05:51 15.12.2025
 
"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией

Аналитик Меркурис сравнил переговоры по Украине без участия России с бродячим цирком

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосква, Россия
Москва, Россия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Москва, Россия. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проведение мирных переговоров по Украине без учета мнения России превращает их в иллюзию дипломатию, превращая их в своего рода политический цирк, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале.
"Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу. <…> Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <…> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
"Останутся там навсегда": на Западе резко ответили на выходку Зеленского
Вчера, 06:55
В качестве примера такой бутафорской дипломатии он привел действия Владимира Зеленского. Делая громкие заявления о готовности к диалогу с Москвой, Зеленский фактически не продвигается к разрешению ситуации.
"Зеленский, которого убедили европейские друзья, сейчас говорит "да" (На мирные предложения Трампа. — Прим. Ред.), когда на самом деле имеет в виду "нет". В реальности Зеленский не готов сдвинуться ни на дюйм. Он вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм", — резюмировал Меркурис.
Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, сообщил о готовности Кремля обсуждать с Украиной политические аспекты выхода из кризиса и работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва так и не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, которое российская сторона предложила во время третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Кроме того, именно Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
Флаги США
"Ослабить Россию": в США проговорились о ходе переговоров с Москвой
Вчера, 07:01
 
Мировая экономикаМОСКВАВладимир ЗеленскийМИД РФВладимир ПутинСергей ЛавровЗАПАДУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала