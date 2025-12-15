"Бродячий цирк": на Западе дали нелестную оценку переговорам с Россией
Аналитик Меркурис сравнил переговоры по Украине без участия России с бродячим цирком
Москва, Россия. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проведение мирных переговоров по Украине без учета мнения России превращает их в иллюзию дипломатию, превращая их в своего рода политический цирк, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале.
"Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу. <…> Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <…> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса", — рассказал эксперт.
В качестве примера такой бутафорской дипломатии он привел действия Владимира Зеленского. Делая громкие заявления о готовности к диалогу с Москвой, Зеленский фактически не продвигается к разрешению ситуации.
"Зеленский, которого убедили европейские друзья, сейчас говорит "да" (На мирные предложения Трампа. — Прим. Ред.), когда на самом деле имеет в виду "нет". В реальности Зеленский не готов сдвинуться ни на дюйм. Он вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм", — резюмировал Меркурис.
Ранее Сергей Лавров, глава МИД России, сообщил о готовности Кремля обсуждать с Украиной политические аспекты выхода из кризиса и работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва так и не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для конкретного обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, которое российская сторона предложила во время третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Кроме того, именно Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.