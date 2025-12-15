Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865544881.html
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского
Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов в Украине не как шаг к демократии, а как средство усиления своей власти и продолжения получения финансовой | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:19+0300
2025-12-15T05:19+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
европа
запад
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов в Украине не как шаг к демократии, а как средство усиления своей власти и продолжения получения финансовой помощи от Запада, пишет издание Strategic Culture."В такой коррумпированной стране, как Украина, любой, кто всерьез верит, что Зеленский не попытался бы сфальсифицировать выборы в свою пользу, боюсь, крайне наивен. Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку. &lt;…&gt; Ведь проведение выборов позволило бы войне продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше", — говорится в материале.Однако, как считает автор, этот расчет Зеленского неверен, так как даже массивная финансовая поддержка Запада, аналогичная той, что была в 2022–2023 годах, не изменит того факта, что киевский режим терпит стратегическое поражение."Даже если бы Украине предоставили тот же объем иностранного финансирования, что и в предыдущие годы, это в лучшем случае позволило бы ей лишь медленно проигрывать на поле боя. &lt;…&gt; Но европейские лидеры постепенно разоряют свои страны, уже слишком много вложив в Зеленского, чтобы признать перед общественностью свою серьезную ошибку", — отмечается в статье.Таким образом, автор отмечает, что Зеленский, оставаясь в роли комика, устраивает театральное представление, стараясь контролировать поступление западных средств."Предложение Зеленского ускорить досрочные выборы выглядит как очередной театрализованный спектакль в духе "Квартала-95", единственная цель которого — сохранить золотой денежный фонд, созданный при помощи его иностранных спонсоров", — резюмируется в тексте.В этот вторник президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он отметил, что Зеленский использует военные действия как оправдание для откладывания выборов, чтобы удержаться у власти.В ответ глава киевского правительства заявил, что готов проводить выборы при условии краткосрочного перемирия.Несмотря на это, Зеленский ранее неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы в Украине во время действия военного положения, введённого в феврале 2022 года и автоматически продлевавшегося каждые три месяца.Его срок закончился 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за продолжающегося военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин утверждал, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине остаётся парламент и председатель Верховной Рады.
https://1prime.ru/20251214/zelenskiy-865522517.html
https://1prime.ru/20251210/tramp-865418595.html
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html
украина
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир зеленский, дональд трамп, европа, запад, общество , владимир путин
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕВРОПА, ЗАПАД, Общество , Владимир Путин
05:19 15.12.2025
 
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского

SC: Зеленский хочет использовать выборы для продолжения конфликта с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов в Украине не как шаг к демократии, а как средство усиления своей власти и продолжения получения финансовой помощи от Запада, пишет издание Strategic Culture.
"В такой коррумпированной стране, как Украина, любой, кто всерьез верит, что Зеленский не попытался бы сфальсифицировать выборы в свою пользу, боюсь, крайне наивен. Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку. <…> Ведь проведение выборов позволило бы войне продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
"Останутся там навсегда": на Западе резко ответили на выходку Зеленского
Вчера, 06:55
Однако, как считает автор, этот расчет Зеленского неверен, так как даже массивная финансовая поддержка Запада, аналогичная той, что была в 2022–2023 годах, не изменит того факта, что киевский режим терпит стратегическое поражение.
"Даже если бы Украине предоставили тот же объем иностранного финансирования, что и в предыдущие годы, это в лучшем случае позволило бы ей лишь медленно проигрывать на поле боя. <…> Но европейские лидеры постепенно разоряют свои страны, уже слишком много вложив в Зеленского, чтобы признать перед общественностью свою серьезную ошибку", — отмечается в статье.
Таким образом, автор отмечает, что Зеленский, оставаясь в роли комика, устраивает театральное представление, стараясь контролировать поступление западных средств.
"Предложение Зеленского ускорить досрочные выборы выглядит как очередной театрализованный спектакль в духе "Квартала-95", единственная цель которого — сохранить золотой денежный фонд, созданный при помощи его иностранных спонсоров", — резюмируется в тексте.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Плюнул в лицо". Выходка Зеленского против Трампа всполошила Запад
10 декабря, 22:05
В этот вторник президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он отметил, что Зеленский использует военные действия как оправдание для откладывания выборов, чтобы удержаться у власти.
В ответ глава киевского правительства заявил, что готов проводить выборы при условии краткосрочного перемирия.
Несмотря на это, Зеленский ранее неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы в Украине во время действия военного положения, введённого в феврале 2022 года и автоматически продлевавшегося каждые три месяца.
Его срок закончился 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за продолжающегося военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин утверждал, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине остаётся парламент и председатель Верховной Рады.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
29 ноября, 06:56
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕВРОПАЗАПАДОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала