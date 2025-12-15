https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865544881.html

"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов в Украине не как шаг к демократии, а как средство усиления своей власти и продолжения получения финансовой помощи от Запада, пишет издание Strategic Culture."В такой коррумпированной стране, как Украина, любой, кто всерьез верит, что Зеленский не попытался бы сфальсифицировать выборы в свою пользу, боюсь, крайне наивен. Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку. <…> Ведь проведение выборов позволило бы войне продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше", — говорится в материале.Однако, как считает автор, этот расчет Зеленского неверен, так как даже массивная финансовая поддержка Запада, аналогичная той, что была в 2022–2023 годах, не изменит того факта, что киевский режим терпит стратегическое поражение."Даже если бы Украине предоставили тот же объем иностранного финансирования, что и в предыдущие годы, это в лучшем случае позволило бы ей лишь медленно проигрывать на поле боя. <…> Но европейские лидеры постепенно разоряют свои страны, уже слишком много вложив в Зеленского, чтобы признать перед общественностью свою серьезную ошибку", — отмечается в статье.Таким образом, автор отмечает, что Зеленский, оставаясь в роли комика, устраивает театральное представление, стараясь контролировать поступление западных средств."Предложение Зеленского ускорить досрочные выборы выглядит как очередной театрализованный спектакль в духе "Квартала-95", единственная цель которого — сохранить золотой денежный фонд, созданный при помощи его иностранных спонсоров", — резюмируется в тексте.В этот вторник президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он отметил, что Зеленский использует военные действия как оправдание для откладывания выборов, чтобы удержаться у власти.В ответ глава киевского правительства заявил, что готов проводить выборы при условии краткосрочного перемирия.Несмотря на это, Зеленский ранее неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы в Украине во время действия военного положения, введённого в феврале 2022 года и автоматически продлевавшегося каждые три месяца.Его срок закончился 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за продолжающегося военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин утверждал, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине остаётся парламент и председатель Верховной Рады.

