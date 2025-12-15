https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865547284.html

"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся заговоре

"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся заговоре - 15.12.2025, ПРАЙМ

"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся заговоре

Западные страны могут свергнуть Владимира Зеленского с помощью переворота, заявил аналитик в области международной политики Патрик Хеннингсен в эфире... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T06:59+0300

2025-12-15T06:59+0300

2025-12-15T07:01+0300

политика

владимир зеленский

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Западные страны могут свергнуть Владимира Зеленского с помощью переворота, заявил аналитик в области международной политики Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Нельзя исключать, что западные державы могут предотвратить выборы или какой-то потенциальный демократический сдвиг на Украине с помощью переворота. Кстати, переворот под руководством Запада, конечно, будет замаскирован под что-то другое. Я думаю, что они сделают это в мгновение ока, как только поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Черчиллем, которым они его считали", — заметил он.По словам Хеннингсена, Зеленский к настоящему моменту стал раздражающим фактором для многих западных интересов."Если речь идет о прекращении конфликта, Зеленский — самое большое препятствие на данный момент, самая большая обуза. Вот в чем ирония. Так что его полезность с точки зрения развития его персонажа, если можно так выразиться, подошла к концу", — добавил эксперт.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы на Украине. Он отметил, что Зеленский использует войну, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.Зеленский, со своей стороны, выразил готовность к выборам, если будет заключено краткосрочное перемирие. Ранее он неоднократно заявлял, что президентские выборы во время военного положения, введенного в феврале 2022 года и продолжаемого каждые три месяца, якобы невозможны по законодательству.Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что, по предварительной оценке, парламент и председатель Верховной рады — единственные легитимные органы власти на Украине.

https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865397726.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, запад, сша, дональд трамп, владимир путин