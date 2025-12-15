https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865547284.html
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся заговоре
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Западные страны могут свергнуть Владимира Зеленского с помощью переворота, заявил аналитик в области международной политики Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Нельзя исключать, что западные державы могут предотвратить выборы или какой-то потенциальный демократический сдвиг на Украине с помощью переворота. Кстати, переворот под руководством Запада, конечно, будет замаскирован под что-то другое. Я думаю, что они сделают это в мгновение ока, как только поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Черчиллем, которым они его считали", — заметил он.По словам Хеннингсена, Зеленский к настоящему моменту стал раздражающим фактором для многих западных интересов."Если речь идет о прекращении конфликта, Зеленский — самое большое препятствие на данный момент, самая большая обуза. Вот в чем ирония. Так что его полезность с точки зрения развития его персонажа, если можно так выразиться, подошла к концу", — добавил эксперт.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы на Украине. Он отметил, что Зеленский использует войну, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.Зеленский, со своей стороны, выразил готовность к выборам, если будет заключено краткосрочное перемирие. Ранее он неоднократно заявлял, что президентские выборы во время военного положения, введенного в феврале 2022 года и продолжаемого каждые три месяца, якобы невозможны по законодательству.Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин отмечал, что, по предварительной оценке, парламент и председатель Верховной рады — единственные легитимные органы власти на Украине.
