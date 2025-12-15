https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865549579.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира - 15.12.2025, ПРАЙМ

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира

Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни, такое мнение... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T08:37+0300

2025-12-15T08:37+0300

2025-12-15T08:37+0300

общество

мировая экономика

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни, такое мнение высказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Надо учитывать его личные качества. Я думаю, что там очень умело играют на его самомнении и чувстве гордыни. "Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят", - говорят ему. И на этом тоже умело раскачивают, играют на таких его слабостях", - сказал собеседник агентства. По мнению Прозорова, еще одна причина, по которой Зеленский отказывается от договоренностей по достижению долгосрочного мира - это его чувство самосохранения. "Он понимает, что он жив, в прямом смысле слова, пока он президент и идет конфликт. Как только это закончится, слишком много к нему вопросов будет. И, скорее всего, судьба его будет короткой и незавидной. Также он не может пойти на условия (президента США Дональда - ред.) Трампа, потому что он серьезно боится внутренней оппозиции, я имею в виду именно ультранационалистических кругов, которые все время на Украине вылазят и продвигают свою повестку с простыми словами "нет капитуляции". Он понимает и его окружение понимает, что … никакая Служба безопасности Украины, в которой тоже полно националистов, его не защитит", - рассказал экс-подполковник. По словам собеседника РИА Новости, к тому же Зеленский знает много секретов евроатлантических структур и глобалистов, что делает его "неудобным свидетелем" и что также угрожает его жизни. "Даже Дональд Трамп ему не может таких гарантий дать… Зеленский же не глупый человек и поэтому я думаю, что если бы были четкие гарантии, то он бы уже, наверное, согласился на мир. Но так как больше он сейчас тяготеет к европейцам и глобалистам, значит гарантии Трампа, он посчитал менее весомыми, чем то, что ему обещают или чем угрожают европейцы", - подытожил Прозоров.

https://1prime.ru/20251214/novosti-865540527.html

https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865547284.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сбу