Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады - 15.12.2025
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады
общество
мировая экономика
берлин
донбасс
украина
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава киевского режима на переговорах в Берлине отвергал требование вывести войска из Донбасса."Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ &lt;..&gt;", — написал он.По мнению Дмитрука, позиция главы киевского режима в отношении Донбасса "не более чем очередная манипуляция".В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
общество , мировая экономика, берлин, донбасс, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры
Общество , Мировая экономика, Берлин, ДОНБАСС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, переговоры
23:01 15.12.2025 (обновлено: 23:27 15.12.2025)
 
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады

Дмитрук: позиция Зеленского в отношении территорий является манипуляцией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава киевского режима на переговорах в Берлине отвергал требование вывести войска из Донбасса.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"Ему на руку": на Западе раскусили дерзкие махинации Зеленского
05:19
"Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ <..>", — написал он.
По мнению Дмитрука, позиция главы киевского режима в отношении Донбасса "не более чем очередная манипуляция".
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.
Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Вчера, 23:01
 
ОбществоМировая экономикаБерлинДОНБАССУКРАИНАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред Кушнерпереговоры
 
 
