Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава киевского режима на переговорах в Берлине отвергал требование вывести войска из Донбасса."Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ <..>", — написал он.По мнению Дмитрука, позиция главы киевского режима в отношении Донбасса "не более чем очередная манипуляция".В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

