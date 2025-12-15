https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865580385.html
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады - 15.12.2025, ПРАЙМ
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады
Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:01+0300
2025-12-15T23:01+0300
2025-12-15T23:27+0300
общество
мировая экономика
берлин
донбасс
украина
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что глава киевского режима на переговорах в Берлине отвергал требование вывести войска из Донбасса."Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ <..>", — написал он.По мнению Дмитрука, позиция главы киевского режима в отношении Донбасса "не более чем очередная манипуляция".В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865544881.html
https://1prime.ru/20251214/vstrecha-865540682.html
берлин
донбасс
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, берлин, донбасс, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры
Общество , Мировая экономика, Берлин, ДОНБАСС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, переговоры
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады
Дмитрук: позиция Зеленского в отношении территорий является манипуляцией