В России усовершенствуют механизм заключения концессионных соглашений в ЖКХ

В России усовершенствуют механизм заключения концессионных соглашений в ЖКХ

рф

владимир путин

максим топилин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма заключения концессионных соглашений (КС) в жилищно-коммунальном хозяйстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет концессионерам в сфере ЖКХ преимущественное право заключать новые КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и отдельных объектов таких систем, которые они ранее получили в концессию. Не ранее чем за два года до окончания действующего соглашения такой концессионер сможет представить в муниципалитет свои предложения по дальнейшей модернизации коммунальных сетей и улучшению качества их работы. Это будет возможно при отсутствии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств по действующему концессионному соглашению и при условии достижения установленных в нем плановых значений показателей. При этом он должен будет предложить условия, аналогичные действующему КС, и не хуже, чем у других инвесторов. Кроме того, в соглашении должен быть прописан объем обязательных инвестиций концессионера. Причем он должен быть не меньше наибольшей из следующих величин: двойной валовой выручки за последний полный год работы или суммы, необходимой для реализации мероприятий, предусмотренных в актуализированных схемах тепло- или водоснабжения и водоотведения. Данный механизм позволит концеденту и концессионеру еще до окончания срока действия концессионного соглашения заключить новое, не вступать в переходный период и не прерывать процесс модернизации объектов ЖКХ. Это гарантирует стабильность тепло- и водоснабжения населения и будет иметь положительный эффект для инвестклимата в ЖКХ, где требуются значительные инвестиции, поясняли ранее в Минэкономразвития РФ. Сейчас процесс заключения КС может занимать до полутора лет. Когда заканчивается концессионное соглашение, а новое еще не заключено, наступает переходный период. На это время модернизация сетей приостанавливается, а муниципалитетам приходится нести дополнительные расходы в связи с переоформлением и передачей объектов ЖКХ на баланс государственных или муниципальных унитарных предприятий, переводом и трудоустройством сотрудников. Закон также уточняет обязательства концессионера, которые прописываются в КС, в случае реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом надбавок к ним. Помимо существенных условий, в КС теперь будет прописана и обязанность такого концессионера информировать концедента и региональную энергетическую комиссию о получении не предусмотренных таким соглашением бюджетных средств и иных мер господдержки, которые подлежат учету в соответствии с основами ценообразования в сфере тепло-, энерго-, водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Помимо этого, региональный уполномоченный орган будет ежегодно составлять доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в субъекте РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ будет направлять этот доклад в законодательное собрание региона не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Цель этих изменений - недопущение завышения цен, тарифов в регулируемых сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергосбережения и обращения с ТКО; а также установление оснований для парламентского контроля законодательного органа субъекта РФ за соблюдением условий КС и исполнением обязательств концедента и концессионера по нему, объяснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, за исключением отдельной нормы, которая начнет действовать сразу со дня его официального опубликования.

