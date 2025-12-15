https://1prime.ru/20251215/zhukovskiy-865562930.html
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2025-12-15T13:23+0300
2025-12-15T13:23+0300
2025-12-15T13:23+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
