В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.12.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2025-12-15T13:23+0300
2025-12-15T13:23+0300
бизнес
россия
жуковский
раменское
росавиация
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, жуковский, раменское, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, жуковский, РАМЕНСКОЕ, Росавиация
13:23 15.12.2025
 
Прилет "Аэробуса" А-380. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства
