В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.12.2025

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

