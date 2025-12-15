https://1prime.ru/20251215/znak-865582649.html
GQ потерял товарный знак в России
GQ потерял товарный знак в России - 15.12.2025, ПРАЙМ
GQ потерял товарный знак в России
Крупная американская компания Advance Magazine Publishers потеряла в России товарный знак, связанный с американским журналом GQ, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:41+0300
2025-12-15T23:41+0300
2025-12-15T23:41+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_c130cbae761953796ace86249658ee2e.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Крупная американская компания Advance Magazine Publishers потеряла в России товарный знак, связанный с американским журналом GQ, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, знак, зарегистрированный в июне 2006 года, мог использоваться для деятельности в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и организации обслуживания мероприятий. Компания неоднократно продлевала права на товарный знак GQ, последний раз - до апреля 2025 года. В декабре в Роспатенте была внесена запись о прекращении правовой охраны. Издательский дом Conde Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_11:0:2592:1936_1920x0_80_0_0_7cb72987c68a1a89664d179d59a9287b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
GQ потерял товарный знак в России
Advance Magazine Publishers потеряла в России товарный знак журнала GQ
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Крупная американская компания Advance Magazine Publishers потеряла в России товарный знак, связанный с американским журналом GQ, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, знак, зарегистрированный в июне 2006 года, мог использоваться для деятельности в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и организации обслуживания мероприятий.
Компания неоднократно продлевала права на товарный знак GQ, последний раз - до апреля 2025 года. В декабре в Роспатенте
была внесена запись о прекращении правовой охраны.
Издательский дом Conde Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.