GQ потерял товарный знак в России

GQ потерял товарный знак в России - 15.12.2025, ПРАЙМ

GQ потерял товарный знак в России

15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Крупная американская компания Advance Magazine Publishers потеряла в России товарный знак, связанный с американским журналом GQ, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, знак, зарегистрированный в июне 2006 года, мог использоваться для деятельности в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и организации обслуживания мероприятий. Компания неоднократно продлевала права на товарный знак GQ, последний раз - до апреля 2025 года. В декабре в Роспатенте была внесена запись о прекращении правовой охраны. Издательский дом Conde Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.

2025

Новости

