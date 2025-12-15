Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/zoloto-865548513.html
Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков
Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков - 15.12.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков
Стоимость золота начинает новую неделю ростом за счёт рыночных ожиданий его покупок со стороны мировых центробанков, следует из данных торгов и комментария... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T08:20+0300
2025-12-15T08:20+0300
рынок
финансы
банки
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота начинает новую неделю ростом за счёт рыночных ожиданий его покупок со стороны мировых центробанков, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 30,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7% - до 4 358,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,36% - до 62,85 доллара за унцию. Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото. В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года. "Мы по-прежнему ожидаем, что продолжение покупок со стороны центральных банков, наряду с притоком средств от частных инвесторов в рамках смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы ФРС (США), поднимет цены на золото до 4 900 долларов (за тройскую унцию) к концу 2026 года", - цитирует агентство Блумберг аналитическую записку экспертов Goldman Sachs Group Inc.
https://1prime.ru/20251214/zoloto-865373810.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, банки, сша, comex
Рынок, Финансы, Банки, США, Comex
08:20 15.12.2025
 
Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков

Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны центробанков мира

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота начинает новую неделю ростом за счёт рыночных ожиданий его покупок со стороны мировых центробанков, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 7.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 30,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7% - до 4 358,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,36% - до 62,85 доллара за унцию.
Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото.
В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года.
"Мы по-прежнему ожидаем, что продолжение покупок со стороны центральных банков, наряду с притоком средств от частных инвесторов в рамках смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы ФРС (США), поднимет цены на золото до 4 900 долларов (за тройскую унцию) к концу 2026 года", - цитирует агентство Блумберг аналитическую записку экспертов Goldman Sachs Group Inc.
Входим в зону риска: зачем России так много золота
Вчера, 05:05
 
РынокФинансыБанкиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала