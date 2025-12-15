Золото дорожает на ожиданиях покупок со стороны мировых центробанков

https://1prime.ru/20251215/zoloto-865548513.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота начинает новую неделю ростом за счёт рыночных ожиданий его покупок со стороны мировых центробанков, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 30,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7% - до 4 358,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,36% - до 62,85 доллара за унцию. Аналитики обращают внимание на влияние рыночной активности национальных центробанков на цены на золото. В частности, ранее Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC), ориентируясь на последние данные, отмечал, что мировые центробанки в октябре прибрели 53 тонны золота, обновив тем самым месячный рекорд с начала года. "Мы по-прежнему ожидаем, что продолжение покупок со стороны центральных банков, наряду с притоком средств от частных инвесторов в рамках смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы ФРС (США), поднимет цены на золото до 4 900 долларов (за тройскую унцию) к концу 2026 года", - цитирует агентство Блумберг аналитическую записку экспертов Goldman Sachs Group Inc.

