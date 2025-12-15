Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в понедельник вечером - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/zoloto-865577232.html
Золото дорожает в понедельник вечером
Золото дорожает в понедельник вечером - 15.12.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в понедельник вечером
Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:43+0300
2025-12-15T19:43+0300
рынок
сша
comex
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов. По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 344,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,21% - до 63,38 доллара за унцию. По итогам прошедшей недели цена на золото поднялась на 2%. Сохраняющийся высокий спрос на драгоценный металл, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживают рост котировок на золото. "Усиление спроса со стороны инвесторов и три месяца стабильного спроса со стороны центробанков, а также ожидания инвесторами еще более низких ставок в 2026 году – все это поддерживает цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут повлиять на динамику золота. Ожидается, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч.
https://1prime.ru/20251212/zoloto-865486177.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex, ubs
Рынок, США, Comex, UBS
19:43 15.12.2025
 
Золото дорожает в понедельник вечером

Золото продолжает дорожать после роста на прошлой неделе

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 344,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,21% - до 63,38 доллара за унцию.
По итогам прошедшей недели цена на золото поднялась на 2%. Сохраняющийся высокий спрос на драгоценный металл, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживают рост котировок на золото.
"Усиление спроса со стороны инвесторов и три месяца стабильного спроса со стороны центробанков, а также ожидания инвесторами еще более низких ставок в 2026 году – все это поддерживает цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут повлиять на динамику золота. Ожидается, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч.
Золотые слитки
В Китае оптовый спрос на золото в ноябре упал на 32 процента
12 декабря, 17:41
 
РынокСШАComexUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала