Золото дорожает в понедельник вечером
Золото дорожает в понедельник вечером - 15.12.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в понедельник вечером
Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:43+0300
2025-12-15T19:43+0300
2025-12-15T19:43+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов. По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 344,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,21% - до 63,38 доллара за унцию. По итогам прошедшей недели цена на золото поднялась на 2%. Сохраняющийся высокий спрос на драгоценный металл, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживают рост котировок на золото. "Усиление спроса со стороны инвесторов и три месяца стабильного спроса со стороны центробанков, а также ожидания инвесторами еще более низких ставок в 2026 году – все это поддерживает цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут повлиять на динамику золота. Ожидается, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч.
Золото дорожает в понедельник вечером
Золото продолжает дорожать после роста на прошлой неделе
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая положительную динамику предыдущей недели, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
поднималась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 344,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,21% - до 63,38 доллара за унцию.
По итогам прошедшей недели цена на золото поднялась на 2%. Сохраняющийся высокий спрос на драгоценный металл, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США
поддерживают рост котировок на золото.
"Усиление спроса со стороны инвесторов и три месяца стабильного спроса со стороны центробанков, а также ожидания инвесторами еще более низких ставок в 2026 году – все это поддерживает цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS
Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут повлиять на динамику золота. Ожидается, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч.
