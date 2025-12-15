Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов
15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:41+0300
2025-12-15T05:41+0300
общество
россия
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865545431.jpg?1765766497
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. "Мы уже в общей сложности больше 30 человек потеряли (с 2014 года - ред.), а за этот год - семь человек, если считать с водителями съемочных групп", - добавил Соловьев. Он добавил, что День памяти погибших журналистов играет большую роль для всего сообщества, потому что профессия военного корреспондента, по его словам, стала символом журналистской деятельности. "Люди, аудитория, наши сограждане видят, как героически работают наши военкоры, как они погибают при исполнении служебных обязанностей", - добавил Соловьев. В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева. В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
запорожская область
2025
общество , россия, запорожская область
Общество , РОССИЯ, Запорожская область
05:41 15.12.2025
 
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов

СЖР: в зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
"Мы уже в общей сложности больше 30 человек потеряли (с 2014 года - ред.), а за этот год - семь человек, если считать с водителями съемочных групп", - добавил Соловьев.
Он добавил, что День памяти погибших журналистов играет большую роль для всего сообщества, потому что профессия военного корреспондента, по его словам, стала символом журналистской деятельности.
"Люди, аудитория, наши сограждане видят, как героически работают наши военкоры, как они погибают при исполнении служебных обязанностей", - добавил Соловьев.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.
В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
 
