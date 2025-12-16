Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Adidas продлил товарный знак в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/adidas--865601068.html
Adidas продлил товарный знак в России
Adidas продлил товарный знак в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Adidas продлил товарный знак в России
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:25+0300
2025-12-16T13:25+0300
бизнес
adidas
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/70/838577007_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_71370b00594774fcbad50b7465e0bbe8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявления Adidas. По данным Роспатента, производитель спортивной одежды будет владеть этим товарным знаком до апреля 2036 года и продавать под этим брендом бутылки для воды. Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
https://1prime.ru/20251215/znak-865582649.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/70/838577007_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_c78b3aef218a197e3ae2c9c9a47da8b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, adidas, роспатент
Бизнес, Adidas, Роспатент
13:25 16.12.2025
 
Adidas продлил товарный знак в России

Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМагазин Adidas
Магазин Adidas - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Магазин Adidas . Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком.
Ведомство удовлетворило заявления Adidas. По данным Роспатента, производитель спортивной одежды будет владеть этим товарным знаком до апреля 2036 года и продавать под этим брендом бутылки для воды.
Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
GQ потерял товарный знак в России
Вчера, 23:41
 
БизнесAdidasРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала