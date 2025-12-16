Adidas продлил товарный знак в России

https://1prime.ru/20251216/adidas--865601068.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявления Adidas. По данным Роспатента, производитель спортивной одежды будет владеть этим товарным знаком до апреля 2036 года и продавать под этим брендом бутылки для воды. Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

