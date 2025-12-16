https://1prime.ru/20251216/adidas--865601068.html
Adidas продлил товарный знак в России
Adidas продлил товарный знак в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Adidas продлил товарный знак в России
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:25+0300
2025-12-16T13:25+0300
2025-12-16T13:25+0300
бизнес
adidas
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/70/838577007_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_71370b00594774fcbad50b7465e0bbe8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo изначально была 14 апреля 2026 года. Однако немецкая компания подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявления Adidas. По данным Роспатента, производитель спортивной одежды будет владеть этим товарным знаком до апреля 2036 года и продавать под этим брендом бутылки для воды. Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
https://1prime.ru/20251215/znak-865582649.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/70/838577007_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_c78b3aef218a197e3ae2c9c9a47da8b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, adidas, роспатент
Бизнес, Adidas, Роспатент
Adidas продлил товарный знак в России
Adidas продлил право на товарный знак "Adidas Neo" до 2036 года