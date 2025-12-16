https://1prime.ru/20251216/advokat-865587054.html

Адвокат рассказал, как удалить себя из черного списка ЦБ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Удалить себя из черного списка Банка России возможно, для этого нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета, сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Блокировки банковских карт и счетов россиян в последнее время не редкость. Причиной такого могут быть как технические сбои на стороне банка, так и внесение данных человека в черный список Банка России. Расскажу, что нужно делать в такой ситуации", - сообщил он. Центральный банк формирует базу данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента", которая в обиходе называется черным списком ЦБ РФ. Эта база данных включает в себя реквизиты счетов, карт и данные о получателе похищенных денег. База формируется на основе поступающих от коммерческих банков сведений обо всех подозрительных случаях и попытках мошенничества, уточнил Пашин. Адвокат напомнил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, по которым банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных средств в банкоматах. Банк перед такой операцией проводит анализ и сверяется с установленными ЦБ признаками выдачи денег без добровольного согласия клиента. Обычно при блокировке банковской карты из-за включения ее в черный список банк обязан незамедлительно уведомить об этом клиента и указать причину произошедшего, добавил он. При этом любой клиент банка может самостоятельно узнать, находится он в черном списке ЦБ или нет. Для этого через интернет-портал "Госуслуги" нужно направить заявление в Центральный банк. Услуга называется "Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных". Ответ приходит в течение семи рабочих дней, отметил Пашин. По словам адвоката, законодательство позволяет обжаловать клиенту любого банка попадание в указанный черный список. "Для этого человеку нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета. Заявление можно направить в свой банк. В таком случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправит заявление в ЦБ РФ", - сообщил Пашин. Адвокат отметил, что есть и другой вариант - напрямую обратиться в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы. В течение 15 рабочих дней ЦБ обязан рассмотреть заявление и принять решение об исключении реквизитов из базы данных, добавил он. "Если же Центробанк решит отказать в удовлетворении такого обращения, то заявитель вправе обжаловать решение ЦБ в судебном порядке", - заключил Пашин.

