Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи

Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи

2025-12-16T16:30+0300

недвижимость

бизнес

россия

верховный суд

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина на деньги от продажи квартиры в Хамовниках собиралась купить большее жилье, заявила в Верховном суде адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. "Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиру большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", - сказала Свириденко в суде, доказывая добросовестность Лурье при совершении сделки.

