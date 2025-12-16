https://1prime.ru/20251216/advokat-865610130.html
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи
2025-12-16T16:30+0300
недвижимость
бизнес
россия
верховный суд
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина на деньги от продажи квартиры в Хамовниках собиралась купить большее жилье, заявила в Верховном суде адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. "Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиру большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", - сказала Свириденко в суде, доказывая добросовестность Лурье при совершении сделки.
недвижимость, бизнес, россия, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Верховный суд
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи
"Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиру большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", - сказала Свириденко в суде, доказывая добросовестность Лурье при совершении сделки.
