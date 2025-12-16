https://1prime.ru/20251216/aes-865618317.html

На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи

На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Место повреждения линии связи, повлекшее отключение ВЛ "Ферросплавная-1" на ЗАЭС, физически доступно, на данный момент оценивается безопасность для специалистов, которые будут проводить ремонтные работы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Во вторник пресс-служба станции сообщила об огневом повреждении линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии "Днепровская". "Физически место повреждения доступно, специалисты оценивают вопросы безопасности для проведения ремонта", - сказала Яшина. Она отметила, что радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, ситуация на станции находится под полным контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

