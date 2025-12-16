Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/aes-865618317.html
На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи
На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи - 16.12.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи
Место повреждения линии связи, повлекшее отключение ВЛ "Ферросплавная-1" на ЗАЭС, физически доступно, на данный момент оценивается безопасность для... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T21:27+0300
2025-12-16T21:27+0300
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Место повреждения линии связи, повлекшее отключение ВЛ "Ферросплавная-1" на ЗАЭС, физически доступно, на данный момент оценивается безопасность для специалистов, которые будут проводить ремонтные работы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Во вторник пресс-служба станции сообщила об огневом повреждении линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии "Днепровская". "Физически место повреждения доступно, специалисты оценивают вопросы безопасности для проведения ремонта", - сказала Яшина. Она отметила, что радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, ситуация на станции находится под полным контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
https://1prime.ru/20251213/grossi-865509244.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_15:0:1200:889_1920x0_80_0_0_a6a11aee473da3c9b1235cbbb64871e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, запорожская аэс
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС
21:27 16.12.2025
 
На Запорожской АЭС оценили ситуацию с повреждением линии связи

Повлекшее отключение линии связи на ЗАЭС место повреждения доступно для ремонта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Место повреждения линии связи, повлекшее отключение ВЛ "Ферросплавная-1" на ЗАЭС, физически доступно, на данный момент оценивается безопасность для специалистов, которые будут проводить ремонтные работы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Во вторник пресс-служба станции сообщила об огневом повреждении линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии "Днепровская".
"Физически место повреждения доступно, специалисты оценивают вопросы безопасности для проведения ремонта", - сказала Яшина.
Она отметила, что радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, ситуация на станции находится под полным контролем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС
13 декабря, 11:57
 
ЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала