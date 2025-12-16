Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР во вторник снизились - 16.12.2025
Фондовые индексы АТР во вторник снизились
экономика
рынок
торги
австралия
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли вторник снижением после публикации экономической статистики из Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,11%, до 3 824,81 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2 417,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 25 235,41 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 2,24%, до 3 999,13 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,42%, до 8 598,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,56%, до 49 383,29 пункта. Инвесторы обратили внимание на экономическую статистику двух стран региона, вышедшую ранее во вторник. Так, по предварительной оценке, в декабре композитный индекс деловой активности (PMI) Японии опустился до 51,5 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Эксперты прогнозировали сокращение показателя только до 51,9 пункта. А композитный PMI в Австралии, по предварительным данным, опустился до 51,1 пункта в декабре с 52,6 пункта в ноябре против прогноза в 52,3 пункта.
австралия
япония
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, австралия, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
