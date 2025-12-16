https://1prime.ru/20251216/atr--865602180.html

Фондовые индексы АТР во вторник снизились

Фондовые индексы АТР во вторник снизились - 16.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли вторник снижением после публикации экономической статистики из Австралии и Японии,... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T13:46+0300

2025-12-16T13:46+0300

2025-12-16T13:46+0300

экономика

рынок

торги

австралия

япония

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f544b9cadbb977d531aebc429a4f30.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли вторник снижением после публикации экономической статистики из Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,11%, до 3 824,81 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2 417,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 25 235,41 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 2,24%, до 3 999,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 8 598,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,56%, до 49 383,29 пункта. Инвесторы обратили внимание на экономическую статистику двух стран региона, вышедшую ранее во вторник. Так, по предварительной оценке, в декабре композитный индекс деловой активности (PMI) Японии опустился до 51,5 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Эксперты прогнозировали сокращение показателя только до 51,9 пункта. А композитный PMI в Австралии, по предварительным данным, опустился до 51,1 пункта в декабре с 52,6 пункта в ноябре против прогноза в 52,3 пункта.

https://1prime.ru/20251216/mosbirzha-865594913.html

австралия

япония

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, австралия, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi