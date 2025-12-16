Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась

https://1prime.ru/20251216/benzin-865611674.html

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,45%, откатившись до апрельских... | 16.12.2025, ПРАЙМ

энергетика

рынок

александр новак

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,45%, откатившись до апрельских значений, следует из материалов торгов. В абсолютном выражении цена бензина Аи-92 во вторник составила 53 141 рубль за тонну. В последний раз марка стоила меньше 53 500 рублей за тонну 17 апреля. Цена на Аи-95 по итогам торговой сессии также упала - на 1,66%, до 62 148 рублей за тонну. Стоимость марки откатилась к показателям начала июня. Кроме того, летнее дизельное топливо подешевело на 1,53%, до 52 808 рублей за тонну, зимнее дизтопливо - на 1,64%, до 64 959 рублей. Тонна межсезонного сорта подешевела на 1,93% - до 52 954 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) к закрытию торгов вторника упала на 6,7% - до 18 617 рублей за тонну. Мазут подорожал на 10,13%, до 15 942 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,42%, до 80 243 рублей. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали в понедельник РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.

