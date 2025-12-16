Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251216/benzin-865611674.html
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась - 16.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,45%, откатившись до апрельских... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T17:15+0300
2025-12-16T17:15+0300
энергетика
рынок
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,45%, откатившись до апрельских значений, следует из материалов торгов. В абсолютном выражении цена бензина Аи-92 во вторник составила 53 141 рубль за тонну. В последний раз марка стоила меньше 53 500 рублей за тонну 17 апреля. Цена на Аи-95 по итогам торговой сессии также упала - на 1,66%, до 62 148 рублей за тонну. Стоимость марки откатилась к показателям начала июня. Кроме того, летнее дизельное топливо подешевело на 1,53%, до 52 808 рублей за тонну, зимнее дизтопливо - на 1,64%, до 64 959 рублей. Тонна межсезонного сорта подешевела на 1,93% - до 52 954 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) к закрытию торгов вторника упала на 6,7% - до 18 617 рублей за тонну. Мазут подорожал на 10,13%, до 15 942 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,42%, до 80 243 рублей. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали в понедельник РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20251215/mta-865559507.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, александр новак
Энергетика, Рынок, Александр Новак
17:15 16.12.2025
 
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась

Цена на бензин Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 0,45 процента

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,45%, откатившись до апрельских значений, следует из материалов торгов.
В абсолютном выражении цена бензина Аи-92 во вторник составила 53 141 рубль за тонну. В последний раз марка стоила меньше 53 500 рублей за тонну 17 апреля.
Цена на Аи-95 по итогам торговой сессии также упала - на 1,66%, до 62 148 рублей за тонну. Стоимость марки откатилась к показателям начала июня.
Кроме того, летнее дизельное топливо подешевело на 1,53%, до 52 808 рублей за тонну, зимнее дизтопливо - на 1,64%, до 64 959 рублей. Тонна межсезонного сорта подешевела на 1,93% - до 52 954 рублей.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) к закрытию торгов вторника упала на 6,7% - до 18 617 рублей за тонну. Мазут подорожал на 10,13%, до 15 942 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,42%, до 80 243 рублей.
Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали в понедельник РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Работа автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92
Вчера, 12:12
 
ЭнергетикаРынокАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала