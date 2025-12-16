https://1prime.ru/20251216/birzha-865590116.html

Биржи АТР снижаются на статистике из Японии и Австралии

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром снижаются после публикации статистики по деловой активности в Японии и Австралии, свидетельствуют данные торгов. На 7.32 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 1,22% - до 3 820,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,99%, до 2 410,85 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 1,99%, до 25 188 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,58%, до 8 585,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 49 572 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,65%, до 4 023,25 пункта. Во вторник была обнародована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) Японии, согласно которой в декабре показатель опустился до 51,5 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали сокращения показателя только до 51,9 пункта. При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 52,5 пункта с ноябрьского уровня в 53,2 пункта, в промышленности - поднялся до 49,7 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 51,6 пункта и 48,8 пункта соответственно. Аналогичные данные были опубликованы в Австралии. Композитный PMI в стране, по предварительным данным, опустился до 51,1 пункта в декабре с 52,6 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали значение на отметке 52,3 пункта. PMI в сфере услуг Австралии в декабре сократился до 51 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, в промышленности - увеличился до 52,2 с 51,6 пункта. Ожидания составляли 53 пункта и 51,8 пункта соответственно.

