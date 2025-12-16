Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/bolshinstvo-865586261.html
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год - 16.12.2025, ПРАЙМ
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T04:02+0300
2025-12-16T04:02+0300
бизнес
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865586261.jpg?1765846933
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости. "Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 - друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) - коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки", - показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа. Как показало исследование, мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. А подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян старше 45 лет, отметили аналитики. По данным магазина домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco, россияне начинают покупать подарки заранее - уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
04:02 16.12.2025
 
Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год

SuperJob и Madame Coco: россияне уже задумываются о покупке подарков на Новый год

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости.
"Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 - друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) - коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки", - показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.
Как показало исследование, мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают.
Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. А подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян старше 45 лет, отметили аналитики.
По данным магазина домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco, россияне начинают покупать подарки заранее - уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса.
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала