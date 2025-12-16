https://1prime.ru/20251216/bolshinstvo-865586261.html

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год - 16.12.2025, ПРАЙМ

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны,... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T04:02+0300

2025-12-16T04:02+0300

2025-12-16T04:02+0300

бизнес

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865586261.jpg?1765846933

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, при этом твердо решил, что ничего дарить не собирается, каждый девятый житель страны, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости. "Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 - друзей. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) - коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки", - показало исследование мнений 3 тысяч респондентов. У опрошенных была возможность указать необходимое количество вариантов ответа. Как показало исследование, мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. А подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян старше 45 лет, отметили аналитики. По данным магазина домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco, россияне начинают покупать подарки заранее - уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество