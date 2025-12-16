https://1prime.ru/20251216/cheremin-865604785.html

В Москве отметили рост турпотока из Индии

В Москве отметили рост турпотока из Индии - 16.12.2025, ПРАЙМ

В Москве отметили рост турпотока из Индии

Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T14:48+0300

2025-12-16T14:48+0300

2025-12-16T14:48+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

индия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83928/04/839280428_0:121:2533:1546_1920x0_80_0_0_aa76cdca64924deb017d57034f3421df.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. "Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии в Москву и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.

https://1prime.ru/20251215/indiya-865571370.html

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, индия, москва