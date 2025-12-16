https://1prime.ru/20251216/cheremin-865604785.html
В Москве отметили рост турпотока из Индии
2025-12-16T14:48+0300
2025-12-16T14:48+0300
2025-12-16T14:48+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. "Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии в Москву и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии
в Москву
и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.
