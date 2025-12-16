Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве отметили рост турпотока из Индии - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/cheremin-865604785.html
В Москве отметили рост турпотока из Индии
В Москве отметили рост турпотока из Индии - 16.12.2025, ПРАЙМ
В Москве отметили рост турпотока из Индии
Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T14:48+0300
2025-12-16T14:48+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
индия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/04/839280428_0:121:2533:1546_1920x0_80_0_0_aa76cdca64924deb017d57034f3421df.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. "Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии в Москву и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.
https://1prime.ru/20251215/indiya-865571370.html
индия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/04/839280428_156:0:2377:1666_1920x0_80_0_0_3116436c4c17eaad4c9b61d5716e2616.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, индия, москва
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА
14:48 16.12.2025
 
В Москве отметили рост турпотока из Индии

Черемин: турпоток из Индии в Москву серьезно вырос

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии в Москву и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Эксперт оценил инвестиции России и Индии в разработку редких металлов
Вчера, 16:19
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯИНДИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала