СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово - 16.12.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:15+0300
2025-12-16T12:22+0300
происшествия
общество
россия
рф
московская область
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865597465_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_70e5022dc10367d3610e56bfb856ae26.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Следователи рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
рф
московская область
общество, россия, рф, московская область, ск рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, Московская область, СК РФ
12:15 16.12.2025 (обновлено: 12:22 16.12.2025)
 
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово

По факту нападения подростка в школе в Одинцово возбудили уголовное дело

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Следователи рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
