СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
2025-12-16T12:15+0300
2025-12-16T12:15+0300
2025-12-16T12:22+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Следователи рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
