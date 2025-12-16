https://1prime.ru/20251216/chp--865597104.html

СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. По факту ЧП в учебном заведении Одинцовского округа в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Следователи рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

