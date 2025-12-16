На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства подозреваемого прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
"Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.