На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы

На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы

На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы

Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства...

2025-12-16T20:33+0300

2025-12-16T20:33+0300

2025-12-16T20:33+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства подозреваемого прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ. По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. "Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

