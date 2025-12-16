Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы - 16.12.2025
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы - 16.12.2025, ПРАЙМ
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы
Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T20:33+0300
2025-12-16T20:33+0300
общество
россия
московская область
рф
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865616909_0:12:1239:709_1920x0_80_0_0_f5bd90fea4b81e90f9315aa6a47ef7c0.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства подозреваемого прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ. По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. "Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
московская область
рф
общество , россия, московская область, рф, ск рф, мвд
Общество , РОССИЯ, Московская область, РФ, СК РФ, МВД
20:33 16.12.2025
 
На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж бомбы

На месте ЧП в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства

© РИА Новости . Следственный комитет РФ
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный подросток дал признательные показания, по месту жительства подозреваемого прошли обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщает СК РФ.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
© РИА Новости . Следственный комитет РФ
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
© РИА Новости . Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
"Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Обстановка у школы в Одинцово - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Дело об убийстве в школе в Одинцово на контроле в центральном аппарате СК
20:11
 
Общество РОССИЯ Московская область РФ СК РФ МВД
 
 
