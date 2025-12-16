https://1prime.ru/20251216/dolina--865607058.html

Долина не пришла в Верховный суд на рассмотрение жалобы Лурье

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина не пришла в Верховный суд на рассмотрение жалобы покупательницы ее квартиры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В заседании участвует ее адвокат Мария Пухова. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.

