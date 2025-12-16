В Ассоциации юристов заявили о серьезной ошибке в "деле Долиной"
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) обнаружила, что нижестоящие суды допустили серьезную ошибку в деле Ларисы Долиной, не взыскав с нее возврат денег за проданную квартиру, об этом пишет "Коммерсант", отмечая, что организация направила свои выводы в Верховный суд РФ.
"В целях оказания помощи правосудию ассоциация 15 декабря направила в ВС так называемое письмо друзей суда (Amicus curiae) по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной. <…> Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю", — цитирует издание представителей ассоциации.
Правовое заключение МАЮК совпало с сегодняшним заседанием гражданской коллегии Верховного суда, рассматривающей жалобу Полины Лурье о недействительности сделки с Ларисой Долиной.
Афера с квартирой Долиной
Внимание общественности к Ларисе Долиной привлекло ее заявление прошлым летом о том, что она стала жертвой мошенничества, в результате которого продала квартиру в центре Москвы. Аферисты на протяжении четырех месяцев убеждали артистку перевести деньги на "защищенные" счета и передать их курьеру, нанеся ей ущерб в размере как минимум 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы завели уголовное дело. Первая задержанная — курьер Анжела Цырульникова; вскоре арестовали еще троих — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет и наложил штраф по 900 тысяч рублей каждому.
Долина также смогла оспорить сделку купли-продажи своей квартиры и вернуть право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение. Теперь Полина Лурье, купившая квартиру, оказалась без жилья и денег и обратилась в Верховный суд. Заседание запланировано на 16 декабря.
Пятого декабря в эфире Первого канала Долина заявила, что намерена вернуть Лурье все 112 миллионов рублей, не уточняя сроков и того, будет ли возврат осуществлен разово или по частям.