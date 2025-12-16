Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной - 16.12.2025
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной - 16.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной
Верховный суд РФ проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщили в пресс-службе суда. "Верховный суд России сегодня рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Текстовая и видеотрансляция заседания будут доступны в официальных каналах ВС РФ в национальном мессенджере MAX и Telegram", - сказали в пресс-службе. Ранее председатель ВС РФ Игорь Краснов призвал судей не принимать решений, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. После этого источник РИА Новости в судебной системе сказал, что "этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон". Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников. Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Новости
10:15 16.12.2025
 
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной

Верховный суд проведет трансляцию рассмотрения жалобы Лурье к Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщили в пресс-службе суда.
"Верховный суд России сегодня рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Текстовая и видеотрансляция заседания будут доступны в официальных каналах ВС РФ в национальном мессенджере MAX и Telegram", - сказали в пресс-службе.
Ранее председатель ВС РФ Игорь Краснов призвал судей не принимать решений, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. После этого источник РИА Новости в судебной системе сказал, что "этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон".
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье к Долиной
