ВС приступил к рассмотрению жалобы Лурье по квартире Долиной
ВС приступил к рассмотрению жалобы Лурье по квартире Долиной
ВС приступил к рассмотрению жалобы Лурье по квартире Долиной - 16.12.2025, ПРАЙМ
ВС приступил к рассмотрению жалобы Лурье по квартире Долиной
Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
бизнес
недвижимость
россия
москва
верховный суд
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников. Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
москва
Новости
бизнес, недвижимость, россия, москва, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Верховный суд
15:39 16.12.2025
 
ВС приступил к рассмотрению жалобы Лурье по квартире Долиной

Верховный суд начал рассмотрение жалобы Лурье по сделке с квартирой Долиной

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Бизнес Недвижимость РОССИЯ МОСКВА Верховный суд
 
 
