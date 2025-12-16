Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП
НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП - 16.12.2025, ПРАЙМ
НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с Федеральным казначейством обсуждают запуск сервиса выплат гражданам через Систему быстрых платежей (СБП), | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с Федеральным казначейством обсуждают запуск сервиса выплат гражданам через Систему быстрых платежей (СБП), который позволит производить транзакции гораздо быстрее, заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин. "Нами была проведена встреча с Федеральным казначейством, на которой мы проговорили возможности реализации G2C (government to customer) сценариев, то есть те платежи и вычеты, которые в настоящий момент оформляются, возможно, в ближайшее время будут переведены на сценарий СБП G2C, который позволит производить выплату, и возврат гораздо быстрее", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК. Также Потанин добавил, что в настоящий момент идет активное взаимодействие с Федеральной налоговой службой для того, чтобы реализовать сценарий C2G (в инфраструктуре ФНС России на всех ее площадках. Ранее Банк России, НСПК, Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием СБП.
18:38 16.12.2025
 
НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП

Потанин: НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с Федеральным казначейством обсуждают запуск сервиса выплат гражданам через Систему быстрых платежей (СБП), который позволит производить транзакции гораздо быстрее, заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.
"Нами была проведена встреча с Федеральным казначейством, на которой мы проговорили возможности реализации G2C (government to customer) сценариев, то есть те платежи и вычеты, которые в настоящий момент оформляются, возможно, в ближайшее время будут переведены на сценарий СБП G2C, который позволит производить выплату, и возврат гораздо быстрее", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.
Также Потанин добавил, что в настоящий момент идет активное взаимодействие с Федеральной налоговой службой для того, чтобы реализовать сценарий C2G (в инфраструктуре ФНС России на всех ее площадках.
Ранее Банк России, НСПК, Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием СБП.
