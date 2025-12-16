НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федерального Казначейства
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с Федеральным казначейством обсуждают запуск сервиса выплат гражданам через Систему быстрых платежей (СБП), который позволит производить транзакции гораздо быстрее, заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.
"Нами была проведена встреча с Федеральным казначейством, на которой мы проговорили возможности реализации G2C (government to customer) сценариев, то есть те платежи и вычеты, которые в настоящий момент оформляются, возможно, в ближайшее время будут переведены на сценарий СБП G2C, который позволит производить выплату, и возврат гораздо быстрее", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.
Также Потанин добавил, что в настоящий момент идет активное взаимодействие с Федеральной налоговой службой для того, чтобы реализовать сценарий C2G (в инфраструктуре ФНС России на всех ее площадках.
Ранее Банк России, НСПК, Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием СБП.