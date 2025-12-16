Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США растут после выхода макроэкономических данных - 16.12.2025
Биржи США растут после выхода макроэкономических данных
Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 48 310,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,25% - до 23 117,46 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 падал на 0,05% - до 6 812,78 пункта. Минтруда страны сообщил, что безработица в США в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%. Объем розничных продаж в США в октябре не изменился по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе министерства.
18:40 16.12.2025
 
Биржи США растут после выхода макроэкономических данных

Основные фондовые индексы США в основном растут после выхода макроэкономических данных

Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 48 310,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,25% - до 23 117,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,05% - до 6 812,78 пункта.
Минтруда страны сообщил, что безработица в США в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%.
Объем розничных продаж в США в октябре не изменился по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе министерства.
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель
