https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614005.html

Биржи США растут после выхода макроэкономических данных

Биржи США растут после выхода макроэкономических данных - 16.12.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут после выхода макроэкономических данных

Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T18:40+0300

2025-12-16T18:40+0300

2025-12-16T18:40+0300

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

nasdaq composite

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 48 310,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,25% - до 23 117,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,05% - до 6 812,78 пункта. Минтруда страны сообщил, что безработица в США в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%. Объем розничных продаж в США в октябре не изменился по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе министерства.

https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865613041.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика