Биржи США растут после выхода макроэкономических данных

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник вечером в основном растут после выхода макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 48 310,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,25% - до 23 117,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,05% - до 6 812,78 пункта. Минтруда страны сообщил, что безработица в США в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%. Объем розничных продаж в США в октябре не изменился по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе министерства.
