Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. "На данный момент иск к производству еще не принят", - сказали в пресс-службе. Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
