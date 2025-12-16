Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear - 16.12.2025
Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear
Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear - 16.12.2025, ПРАЙМ
Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear
Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. "На данный момент иск к производству еще не принят", - сказали в пресс-службе. Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
18:57 16.12.2025
 
Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear

Суд пока не принял к рассмотрению иск ЦБ к Euroclear о взыскании 18,2 трлн руб

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.
"На данный момент иск к производству еще не принят", - сказали в пресс-службе.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
Заголовок открываемого материала