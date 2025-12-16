https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614698.html
Российский рынок акций вырос на 0,92 процента
Российский рынок акций вырос на 0,92 процента - 16.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,92 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T19:01+0300
2025-12-16T19:01+0300
2025-12-16T19:01+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/75/841467597_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_7162ead8432703442abaf3cfc57aa82c.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,92%, до 2 774,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - также на 0,92%, до 1 136,49 пункта, долларовый РТС - на 0,94%, до 1 100,27 пункта.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614537.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/75/841467597_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_99464d6ebf94ef0603b0ca04e72e4500.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 0,92 процента
Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,92 процента