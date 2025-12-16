https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614698.html

Российский рынок акций вырос на 0,92 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,92%, до 2 774,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - также на 0,92%, до 1 136,49 пункта, долларовый РТС - на 0,94%, до 1 100,27 пункта.

